طاقم تحكيم مغربي لقيادة قمة موريتانيا و السنغال في إقصائيات المونديال

هبة بريس ـ رياضة

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المغربي سمير كزاز، لإدارة مباراة منتخب موريتانيا ونظيره السنغالي، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية الخاصة بكأس العالم 2026.

و سيساعد الكزاز في مهمته طاقم مغربي يضم كل من زكرياء البرينسي كمساعد أول و حمزة الناصيري كمساعد ثاني، وكريم صبري كحكم رابع.

و ستجرى المباراة بين الطرفين يوم الثامن من شهر يونيو المقبل، علما أن السنغال تحتل الصدارة بأربعة نقاط، مقابل نقطة واحدة لموريتانيا صاحبة المرتبة الثانية.