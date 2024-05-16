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طاقم تحكيم مغربي لقيادة قمة موريتانيا و السنغال في إقصائيات المونديال

2024-05-16 / 19:45
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هبة بريس ـ رياضة 

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المغربي سمير كزاز، لإدارة مباراة منتخب موريتانيا ونظيره السنغالي، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية الخاصة بكأس العالم 2026.

و سيساعد الكزاز في مهمته طاقم مغربي يضم كل من زكرياء البرينسي كمساعد أول و حمزة الناصيري كمساعد ثاني، وكريم صبري كحكم رابع.

و ستجرى المباراة بين الطرفين يوم الثامن من شهر يونيو المقبل، علما أن السنغال تحتل الصدارة بأربعة نقاط، مقابل نقطة واحدة لموريتانيا صاحبة المرتبة الثانية.

2024-05-16 / 19:45
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