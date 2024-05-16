أندية الدوري الإنجليزي تتجه للتصويت على إلغاء تقنية الفار أو بقائها في الموسم المقبل

هبة بريس ـ رياضة

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي بفارغ الصبر بداية شهر يونيو لمعرفة مصير تقنية المساعدة التحكيمية بالفيديو “الفار” و التي قد يتم إلغاؤها الموسم المقبل.

و ستصوت الأندية العشرون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الاجتماع السنوي في 6 يونيو على إمكانية إلغاء حكم الفيديو (VAR) من المنافسة بدءا من الموسم المقبل.

هذا و قد تم تقديم مقترح رسمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل إدارة نادي وولفرهامبتون تدعو إلى إلغاء تقنية “الفار” بداية من الموسم المقبل.

وطالب وولفرهامبتون بإجراء تصويت على إلغاء التقنية في اجتماع ممثلي الأندية في السادس من يونيو المقبل.