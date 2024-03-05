ميدلت.. انتحا.ر تلميذة شنقاً بداخلية مؤسسة تعليمية
ع محياوي _ هبة بريس
أقدمت تلميذة، صباح يوم أمس الاثنين، على وضع حد لحياتها شنقا، بداخلية ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بمدينة ميدلت.
وحسب مصدر الجريدة، فقد تم العثور على التلميذة البالغة من العمر 17 سنة، جثة هامدة معلقة بـ”شال” داخل غرفتها بداخلية المؤسسة التعليمية في ظروف غامضة.
و أوضح نفس المصدر ، أن الضحية تنحدر من ضواحي إملشيل، وكانت تتابع دراستها بالسنة الأولى بكالوريا تكنولوجيا، مشيرا الى أن أسباب انتحارها لا تزال مجهولة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الإنتحار..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
نسأل الله تعالى لها الرحمة والمغفرة..