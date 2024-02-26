تازة.. قت.لى وجرحى إثر انقلاب سيارة نفعية

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما على الفور وتعرض ثالث لإصابة بليغة في حادث انقلاب واحتراق سيارة نفعية، يوم أمس الأحد، بنفود الجماعة القروية مغراوة بإقليم تازة حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أن الحادث وقع بين مركز جماعة مغراوة ودوار سوف ملوا،نجم عن انقلاب السيارة النفعية في أحد المنعرجات بعد تعرضها للانزلاق بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة قبل أن تندلع فيها النيران إثر انفجار أسطوانات لغاز البوتان كانت محملة على متنها.

القتيلين، وحسب ذات المصدر، يبلغان من العمر 76 و63 سنة والمنحدرين من دوار تاوريرت بجماعة مغراوة، تربطهما علاقة عمومة، فيما الحريق الذي شب في المركبة أدى إلى تفحم جثتيهما، وإصابة السائق بحروق خفيفة إلى جانب تعرضه لكسور متفاوتة الخطورة حسب مصد

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