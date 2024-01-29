كأس أفريقيا.. الكونغو الديمقراطية تطيح بمصر وتتأهل إلى ربع النهائي

هبة بريس -

فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره المصري بالضربات الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب لورنت بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، لحساب لقاءات دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

افتتح ميتشاك إليا التسجيل للكونغو في الدقيقة 37، وأدرك منتخب مصر التعادل سريعا عبر مصطفى محمد في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

ولعب المنتخب المصري بنقص عددي منذ الدقيقة 7 من الشوط الإضافي الأول، بعد حصول لاعبه محمد حمدي على الإنذار الثاني في المباراة.

وامتدت المباراة إلى الضربات الترجيحية، التي حسم فيها منتخب الكونغو الديمقراطية تأهله إلى دور الربع.

وسيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الربع مع منتخب غينيا، الذي تخطى عقبة غينيا الإستوائية في دور الثمن بعد الفوز عليها بهدف دون رد.

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