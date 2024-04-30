بونو يتأهل رفقة الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

هبة بريس / رياضة

حسم فريق الهلال مواجهته السابعة هذا الموسم أمام نظيره الاتحاد يهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف الهلال في الدقيقة 25 عبر البرازيلي ميشيل، لكن المغربي عبد الرزاق حمد الله تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 67 لكنه لم يكن كافيا حيث استطاع فريق الهلال الفوز بالمباراة بهدف لسعود عبد الحميد.

وتعرض نجم الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للطرد في الدقيقة 42 بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي الاتحاد.

وتم إلغاء هدف للاتحاد في الشوط الأول سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله، فيما تم إلغاء هدف ثاني للهلال.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد حجز مقعده فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعدما تغلب على نظيره الفيصلى، بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تأهل نادى الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على التعاون 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ودخل الهلال مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما أصبح قريبا من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبتعد بالصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 28 مباراة حيث فاز في 26 مواجهة وتعادل مرتين دون أن يتلقى أي هزيمة.