“رونالدو” يبيع نادي كروزيرو مقابل 117 مليون دولار

2024-04-29 / 20:42
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قام رونالدو، النجم السابق للمنتخب البرازيلي، وفريقي برشلونة وريال مدريد، ببيع ناديه لكرة القدم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى “كروزيرو” في بيلو هوريزونتي (730 كلم جنوب شرق برازيليا) إلى مالك جديد مقابل مبلغ قدره 117 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية اليوم الاثنين أن رونالدو باع حصته الأكبر في النادي (90 بالمائة من الأسهم)، حيث بدأ اللعب في التسعينيات، مقابل نحو 600 مليون ريال برازيلي (117 مليون دولار).وشدد المالك الجديد للنادي، رجل الأعمال البرازيلي بيدرو لورينسو، على أنه “لم يشتر مقاولة بل شغفا”.

وكانت الصحافة المحلية تعج بالشائعات في الأسابيع الأخيرة حول البيع المحتمل للنادي من قبل رونالدو، قبل أن يتم تأكيد المعلومات يوم الاثنين من قبل المالك الجديد نفسه.

واستحوذ رونالدو على النادي الرائد ببيلو هوريزونتي نهاية عام 2021، بعد أن غرق في الديون وأضحى مهددا بالإفلاس.

وكان رونالدو قد دفع وقتها 400 مليون ريال (78 مليون دولار) والتزم بتسوية الديون التي تعاقد عليها النادي بمبلغ يقارب مليار ريال (حوالي 195 مليون دولار).

وتمكن النادي بعد هذه العملية من الهروب من دوري الدرجة الثانية والانضمام إلى مجموعة أندية النخبة في البطولة البرازيلية عام 2023.

و مع انطلاقة الموسم الحالي يتواجد كروزيرو ضمن كوكبة المتصدرين (المركز السابع) برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن المحتل للمركز الأول.

2024-04-29 / 20:42
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