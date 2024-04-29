تصفيات كأس العالم .. فتيات المغرب يواجهن الجزائر يومي 10 و17 ماي

سيواجه المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري يومي 10 و17 ماي المقبل، برسم الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024 لهذه الفئة.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مباراة الذهاب ستجري يوم 10 ماي على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن مقابلة الإياب ستجري يوم 17 ماي بملعب سالم مبروكي الرويبة، بالعاصمة الجزائر بداية من الساعة الخامسة والنصف عصرا.

وكان المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة قد فاز على نظيره من النيجر (11-0) في مباراتي الذهاب والإياب برسم الدرو الثاني من هذه التصفيات.

وستجرى أطوار نهائيات كأس العالم النسوي لأقل من 17 سنة بجمهورية الدومينيكان خلال الفترة الممتدة ما بين 16 أكتوبر و3 نونبر 2024.

وستُعرف المنتخبات المؤهلة عن المنطقة الإفريقية بعد انتهاء الدور الرابع والأخير في شهر يونيو المقبل