لاعب مغربي بالدوري الألماني يتعرض لاعتداء شنيع

2024-04-30 / 18:09
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تعرض أيمن برقوق، اللاعب المغربي الممارس في صفوف نادي هيرتا برلين كمعار من ماينز 05 الألماني، لاعتداء في أحد المطاعم في برلين، نقل على إثره للمستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية على مستوى الوجه.

وأعلن نادي ماينز الألماني، عبر حسابه في “X”، عن تعرض لاعبه أيمن برقوق للهجوم المذكور، مشيرا إلى أنه أجرى عملية جراحية ناجحة، وأن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات القضية.

من جهته، شارك نادي هيرتا برلين منشورا بخصوص الموضوع، جاء فيه: “صُدم نادي هيرتا بي إس سي عندما علم يوم الأحد أن أيمن برقوق تعرض لاعتداء جسدي في مطعم ببرلين ليل السبت، واضطر إلى دخول المستشفى بسبب إصابات في الوجه”، مضيفا: “خضع لاعب خط الوسط لعملية جراحية ناجحة يوم الأحد، لكنه لن يكون متاحًا في الوقت الحالي”.

وحسب صحيفة “kicker” الألمانية، فأيمن برقوق تعرض لعدة كسور في الوجه عقب الاعتداء الذي تم تنفيذه من قبل عدة جناة، مشيرة إلى أن اللاعب سيغيب مبدئيا لشهر عن الميادين على الأقل، وقد يكون للحادث أيضًا عواقب دائمة على مستقبله الكروي.

2024-04-30 / 18:09
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