أول مثلية تفوز ببطولة أميركا للتزلج الفني على الجليد

هبة بريس _ وكالات

فازت أمبر غلين بالميدالية الذهبية ببطولة التزلج الفني على الجليد للسيدات في الولايات المتحدة، مما يجعلها أول امرأة من مجتمع “الميم عين+” الذي يشمل المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وعابري النوع الاجتماعي، تحصل على المركز الأول في هذه البطولة، وفقا لصحيفة “يو أس أيه توداي”.

وخلال السنوات السابقة صعدت غلين على منصة التتويج على المستوى المحلي، بما في ذلك حصولها العام الماضي على المركز الثالث، لكنها المرة الأولى في مسيرتها المهنية التي تفوز فيها بالمركز الأول.

وبعد تتويجها قالت غلين: “كوني أول بطلة من النساء المثليات أمر لا يصدق”، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالرعب والخوف من تأثير إعلان ذلك على درجاتها بالبطولة لكنها لم تهتم كثيرا، وأن الأمر كان يستحق ذلك.

وتشير غلين بوضوح إلى هويتها الجنسية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه “على مدار الأعوام الماضية، فإن عدد اليافعين الذين يشعرون براحة أكثر (..) على حلبة التزلج في تزايد”.

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