نيجيريا تهزم الكاميرون وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق منتخب نيجيريا فوزا ثمينا أمام الكاميرون بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وسجل اللاعب أديمولا لقمان هدف التقدم لنيجيريا في الدقيقة 36، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وسيلتقي منتخب نيجيريا في دور الربع مع منتخب انغولا الذي تغلب في دور الثمن على ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد.

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