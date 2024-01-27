أنغولا تهزم ناميبيا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

تأهل منتخب أنغولا إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن لقاءات دور الثمن.

وسجل أهداف منتخب أنغولا كل من جيلسون دالا في الدقيقتين 38 و42 ومبولولو في الدقيقة 66.

ولعب منتخب أنغولا بنقص عددي منذ الدقيقة 17 بعد طرد حارسه نيبلو، وتحصل منتخب ناميبيا بدوره على بطاقة حمراء نالها اللاعب هاكونغو في الدقيقة 40.

وسيلتقي منتخب أنغولا في دور الربع مع الفائز من مباراة نيجيريا ضد الكاميرون المقررة مساء اليوم السبت.

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