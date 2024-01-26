سياحة .. 2024 ستكون سنة المغرب في كل من إسبانيا والبرتغال

وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة على اتفاقيتين اثنتين للشراكة، الأولى مع الكونفدرالية الإسبانية لوكالات الأسفارCEAV، والثانية مع الجمعية البرتغالية لوكالات الأسفار والسياحةAPAVT، وذلك على هامش المعرض الدولي للسياحة المنعقد حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح بلاغ للمكتب أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو جعل سنة 2024 سنة المغرب لدى المؤسستين مع اعتماد مخطط عمل سنوي يلامس أزيد من 5.000 عضو بكل كونفدرالية موزعين على كافة الترابين الإسباني والبرتغالي.

وتابع أنه من المرتقب، أيضا، أن تؤدي هذه العملية إلى تحسين تصور المغرب لدى السياح بكلا البلدين، والتعريف بغنى تراثه الثقافي، ووجهاته السياحية المتنوعة، وفنون الذواقة والطبخ التي تميزه، وكل الابتكارات المؤهلة لتحسين العرض المقترح على المسافرين والإجراءات المتخذة بهذا البلد لخلق الأجواء الملائمة للتبادل والتعاون ما بين مهنيي السياحة المغاربة والموزعين الإسبان والبرتغاليين.

وعلى هامش هذه المناسبة، سلمت المجموعة البرتغالية، GEA، لعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، جائزة “أحسن وجهة دولية: بالسوق البرتغالي”.

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