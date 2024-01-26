فرنسا ترفض إعارة هيرفي رونار لمنتخب الكوديفوار بأمم أفريقيا

هبة بريس - وكالات

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن “الثعلب” المدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار لن يشغل بالإعارة منصب مدرب ساحل العاج بهدف إنقاذ المشوار المتعثر لمضيف كأس أمم إفريقيا حتى نهاية البطولة القارية.

وقال الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس أن رونار الذي يرتبط معه بعقد “لن يذهب إلى بطولة أمم إفريقيا”.

وناقش الاتحادان الفرنسي والإيفواري هذه الإعارة غير المسبوقة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رونار.

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