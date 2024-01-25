المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام البرتغال

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام منتخب البرتغال بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد يومه الخميس 25 يناير 2024، خلال مباراة ودية.

و قد سجل هدفي المنتخب الوطني كل من بدر الكريشلي و امحمد منار.

و ستجمع مباراة ثانية المنتخبين يوم السبت 27 يناير 2024 بمركب محمد السادس لكرة القدم.

تندرج هاتين المبارتين ضمن التجمع الإعدادي الذي تخوضه العناصر الوطنية إلى غاية 28 يناير تحضيرا للإستحقاقات المقبلة.

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