بن ناصر يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية بعد الإقصاء

وجه إسماعيل بن ناصر نجم ميلان، رسالة إلى الجماهير الجزائرية، عقب إخفاق المحاربين في تجاوز دور المجموعات، بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

واكتفى محاربو الصحراء بجمع نقطتين من تعادلين مع زامبيا وبوركينا فاسو قبل السقوط المفاجئ أمام موريتانيا في الجولة الأخيرة في الكان.

وقال بن ناصر عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “أنا آسف بشدة، ليست لدي كلمات قوية بما يكفي لوصف خيبة أملي بعد هذه النكسة الجديدة.. لقد قرأت جميع رسائل الدعم التي وصلتني، والتي أثرت في نفسي كثيرا، وجعلتني أندم أكثر، لأننا لم نكن عند مستوى تطلعاتكم هذه المرة أيضا”.

وواصل: “من المؤلم حقا أن نشعر بكل هذا الحب الذي تكنونه لنا، في أننا لم نتمكن من إسعادكم.. إن ارتداء قميص المنتخب الوطني أكثر من مجرد مسؤولية، إنه يحمل الحب والفخر الذي نشعر به تجاه أمتنا الرائعة، ولسوء الحظ لم نكن في مستوى التحدي”.

وختم متوسط ميدان المنتخب الجزائري صاحب الـ26 عامًا: “لقد سقطنا ولكننا لم ننهزم، وبعون الله سننهض من جديد لنقدم إشراقة جديدة لبلادنا، ونمنحكم كل السعادة التي تستحقونها”.

وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقالة جمال بلماضي، الذي قاد الفريق للتتويج بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت عام 2019 في مصر.

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