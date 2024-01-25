بلماضي يطالب بتعويضات ضخمة لفسخ عقده مع المنتخب الجزائري

بلماضي يطالب بتعويضات ضخمة لفسخ عقده مع المنتخب الجزائري

2024-01-25 / 22:21
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طالب جمال بلماضي بالحصول على تعويضات مالية ضخمة مقابل فسخ تعاقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إثر قرار الأخير بالاستغناء عن خدماته كمدرب لمنتخب “الخضر”.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن بلماضي بعد وصوله إلى الجزائر، اجتمع مجددًا مع صادي، اليوم الخميس، حيث وضح له أن تعويض راتب شهرين لن يكون مقنعًا له، علمًا أن المدرب ينال منذ عام 2019 راتبًا شهريًّا قيمته 208 آلاف يورو، وهو أغلى راتب يتقاضاه مدربو منتخبات قارة أفريقيا.

وأضافت نفس المصادر أن صادي كان قد اتفق مع بلماضي في كوت ديفوار على تعويض راتب شهرين فقط أي (416 ألف يورو) لكن الوضع اختلف بعد الوصول إلى أرض الوطن، حيث عمد بلماضي إلى تذكير صادي بأنه يمتلك عقدًا خاليًا من بنود الأهداف والشروط، وعليه فإن الإقصاء من “الكان” لا يعني فسخ العقد آليًّا دون تعويضات مالية.

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