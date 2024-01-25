“كاف” يختار 4 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا

تواجد 4 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة مجموعات كأس أمم إفريقيا، المقامة بكوت ديفوار.

وكشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن أفضل تشكيل لدور المجموعات، وعرف تواجد أربعة لاعبين من المنتخب الوطني، ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي ونايف أكرد، إلى جانب سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.

وضم التشكيل أيضا كلا من جيسوس أوونو حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية، والسنغالي خاليدو كوليبالي والكونغولي آرتور ماسواکو في الدفاع، وكذا السنغالي لامين كامارا في خط الوسط وزميله بالمنتخب إسماعيلي سار، وأيضا الأنغولي جيلسون دالا ومهاجم غينيا الاستوائية إميليو نسوي، هداف البطولة.

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