تفاصيل أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

تفاصيل أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

2024-01-25 / 23:23
0

أجرى المنتخب الوطني مساء يومه الخميس 25 يناير 2024 حصة تدريبية بملعب أوغوست دينس، بمدينة سان بيدرو، استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل بمنتخب جنوب افريقيا لحساب ثمن نهاية كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها ملاعب كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير 2023.

وشارك في هذه الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي ساعة و30 دقيقة، اللاعبون الذين لم يشاركوا رسميين في المباراة التي جمعت أمس بين المنتخب الوطني ونظيره الزامبي، وانتهت بفوز “أسود الاطلس” بنتيجة هدف لصفر، بينما خاضت العناصر الوطنية التي شاركت في المقابلة حصصا للاسترجاع الطراوة البدنية والاستشفاء.

وركز وليد الركراكي، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على الجانب التقني والبدني.

يشار إلى أن المقابلة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الجنوب افريقي، ستجرى بملعب لوغون بوكو، بمدينة سان بيدرو، بداية من الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي ( التاسعة مساء بالتوقيت المغربي).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سيطرة مغربية على التشكيلة المثالية لدور مجموعات “كان 2023”

سيطرة مغربية على التشكيلة المثالية لدور مجموعات “كان 2023”

2024-01-25 / 22:44
Photo of “كاف” يختار 4 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا

“كاف” يختار 4 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة…

2024-01-25 / 22:32
Photo of تعرّف على مباريات دور الـ16 بأمم أفريقيا.

تعرّف على مباريات دور الـ16 بأمم أفريقيا.

2024-01-25 / 22:25
Photo of بلماضي يطالب بتعويضات ضخمة لفسخ عقده مع المنتخب الجزائري

بلماضي يطالب بتعويضات ضخمة لفسخ عقده مع المنتخب الجزائري

2024-01-25 / 22:21
Photo of موعد مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد جنوب أفريقيا في ثمن نهائي “الكان”

موعد مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد جنوب أفريقيا في…

2024-01-25 / 21:07
Photo of بعد دفعه لاعب بايرن ميونيخ .. إيقاف مدرب أونيون برلين 3 مباريات

بعد دفعه لاعب بايرن ميونيخ .. إيقاف مدرب أونيون…

2024-01-25 / 20:57
Photo of بن ناصر يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية بعد الإقصاء

بن ناصر يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية بعد الإقصاء

2024-01-25 / 20:54
Photo of المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام البرتغال

المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام البرتغال

2024-01-25 / 20:38
Photo of “مانشستر يونايتد” يرفض ضم كريم بنزيما

“مانشستر يونايتد” يرفض ضم كريم بنزيما

2024-01-25 / 20:14
Photo of محكمة إسبانية تدين روبياليس في واقعة تقبيل اللاعبة هيرموسو

محكمة إسبانية تدين روبياليس في واقعة تقبيل اللاعبة هيرموسو

2024-01-25 / 18:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق