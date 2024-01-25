تفاصيل أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

أجرى المنتخب الوطني مساء يومه الخميس 25 يناير 2024 حصة تدريبية بملعب أوغوست دينس، بمدينة سان بيدرو، استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل بمنتخب جنوب افريقيا لحساب ثمن نهاية كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها ملاعب كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير 2023.

وشارك في هذه الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي ساعة و30 دقيقة، اللاعبون الذين لم يشاركوا رسميين في المباراة التي جمعت أمس بين المنتخب الوطني ونظيره الزامبي، وانتهت بفوز “أسود الاطلس” بنتيجة هدف لصفر، بينما خاضت العناصر الوطنية التي شاركت في المقابلة حصصا للاسترجاع الطراوة البدنية والاستشفاء.

وركز وليد الركراكي، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على الجانب التقني والبدني.

يشار إلى أن المقابلة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الجنوب افريقي، ستجرى بملعب لوغون بوكو، بمدينة سان بيدرو، بداية من الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي ( التاسعة مساء بالتوقيت المغربي).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp