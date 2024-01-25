اشرف حكيمي حاضر في التشكيلة المثالية للجولة 3 من دور مجموعات الكان

اختير الدولي المغربي أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 3 من دور مجموعات كأس امم أفريقيا، بعد الاداء الذي قدمه خلال مباراة زامبيا.

وتحصل اشرف حكيمي على تنقيط 8.2 على تطبيق سوفاسكور المتخصص في الاحصائيات. بعدما بصم على أداء جيدا سواء على المستوى الدفاعي حيث قطع الطريق على مهاجمي المنتخب الزامبي كما ساند كالعادة الهجوم، وما الطريقة التي مرّر بها كرة الهدف الأول إلا دليل على مواهب هذا اللاعب المتكامل دفاعيا وهحوميا.

كما قام حكيمي بمجهود دفاعي كبير في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكان من نجوم المباراة بامتياز.

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