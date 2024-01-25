الشعب الإيفواري ممتن للمغرب بعد إبقائه “منتخب الفيلة” في الكان

الشعب الإيفواري ممتن للمغرب بعد إبقائه “منتخب الفيلة” في الكان

2024-01-25 / 13:40
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شهدت احياء المدن الايفوارية احتفالات صاخبة، وشكر للمغرب، عقب فوز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره التانزاني، وتأهل فيلة الكوت ديفوار لدور الثمن.

وحصل “منتخب الفيلة” لكرة القدم في اللحظة الأخيرة، على “تذكرة العبور” إلى دور الـ16 من النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوز المغرب على زامبيا .

وتأهل منتخب كوت ديفوار مستفيدا من مركزه كواحد من المنتخبات المحتلة للصف الثالث، لتنطلق الاحتفالات والتي عاينتها عدسة ماروك4 في طريق العودة من الملعب لفندق إقامة الأسود.

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