ريال مدريد النادي الأعلى دخلاً خلال موسم 2022-2023

ريال مدريد النادي الأعلى دخلاً خلال موسم 2022-2023

2024-01-25 / 15:47
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تربّع ريال مدريد الإسباني على صدارة ما يُعرف بـ”دوري المال” لكرة القدم، حيث تجاوز مانشستر سيتي الإنكليزي ليكون النادي الأعلى دخلاً في موسم 2022-2023 بحسب شركة “ديلويت” المتخصصة في مجال التدقيق المالي.

وتصدر ريال مدريد هذه اللائحة لأول مرة منذ موسم 2017-2018 بإيرادات قياسية بلغت 831 مليون يورو (905 مليون دولار)، بزيادة قدرها 118 مليون يورو عن العام السابق.

ورغم فشله في إحراز لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، متخلفاً بفارق 10 نقاط عن غريمه البطل برشلونة، وخسارته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، زادت إيرادات ريال الى حد كبير بسبب مبيعات التجزئة، زيادة الحضور في الملاعب ودخل الرعاية بعد الانتهاء من القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

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