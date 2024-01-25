تقرير يكشف طبيعة اصابة زياش وحظوظ مشاركته امام جنوب افريقيا

خضع الدولي المغربي، حكيم زياش، لفحوصات طبية، من أجل تحديد مدى خطورة الإصابة التي يعاني منها اللاعب، بعد مغادرته أرضية الميدان، بين شوطي مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الزامبي، (الدقيقة الـ46′)، بعد معاناته من الإصابة، ليعوضه المحترف في نادي باير ليفركوزن أمين عدلي.

وحسب تقارير إعلامية، فقد خضع زياش بعد مباراة يوم أمس الأربعاء، لفحوصات طبية، إذ أثبتت أن إصابته غير مقلقة وكانت طفيفة.

ومن جهة أخرى، سيعمل الجهاز الطبي للمنتخب المغربي على تجهيز زياش، من أجل مواجهة جنوب أفريقيا برسم ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الجنوب أفريقي، يوم الثلاثاء القادم، انطلاقا من الساعة التاسعة مساء (غرينيتش+1).

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