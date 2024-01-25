جزائري من اكادير .. المغاربة و الجزائريين خاوة خاوة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر ناشط فايسبوكي من اصل جزائري في زيارة له لمدينة اكادير، عن اعجابه بالمغاربة وبلدهم ، مؤكدا انه في زيارته لعدد من المدن لم يجد سوى حفاوة الاستقبال من اخوانه المغاربة، مشيرا ان ما يقال على وسائط التواصل الاجتماعي في الجارة الجزائر،ان هناك احتقان بين الشعبين ، فذلك كذب وبهتان.

وعبر المواطن الجزائري،الذي قضى إجازته لمدة شهرين، عن شكره لكل المغاربة الذي التقاهم وقاموا بضيافته بشكل مجاني، بل هناك من رافقه لاكتشاف المغرب والتطور الحاصل في بنياته التحتية واقتصاده بفضل التوجهات السديدة للملك محمد السادس .

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