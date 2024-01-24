بنمحمود: سعداء بالفوز لكننا غير راضون على تضييع الفرص.. وهذه حالة زياش

أبدى رشيد بنمحمود، المدرب المساعد للمنتخب الوطني بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام زامبيا بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

وقال بنمحمود في تصريح له بعد نهاية المباراة: “سعداء بالفوز، لكننا لسنا سعداء بضياع الكثير من الفرص، كان علينا حسم المباراة في الشوط الأول، لم نتمكن من ذلك، لهذا بقينا ندافع إلى غاية الدقيقة الأخيرة”.

وأضاف: “المنتخب الوطني يضم مجموعة من اللاعبين الشباب، القادرين على تقديم الإضافة، ولدينا مجموعة من اللاعبين الشباب، اعتمدنا عليهم حتى يستفيدوا من المشاركة في هذه التظاهرة”.

وبخصوص حالة زياش، أوضح بنمحمود قائلا: “لديه إصابة نتمنى أن لا تكون صعبة، وسوف يخضع للفحوصات من أجل الوقوف على حجم إصابته”.

وتابع: “مباريات أدوار خروج المغلوب ستكون صعبة، وسنحتاج إلى الكثير من التركيز فيها لتحقيق الفوز والتأهل، واليوم لم نكن حاسمين في التسجيل”.

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