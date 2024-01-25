تشافي يكشف أسباب إقصاء برشلونة من كأس الملك

تشافي يكشف أسباب إقصاء برشلونة من كأس الملك

2024-01-25 / 09:37
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برر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خسارة فريقه الموجعة ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة (2-4)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لقد قلت بالفعل إننا واجهنا سوء حظ في القرعة، ورغم أننا تقدمنا على بيلباو بهدفين، لكن لم نتأهل في النهاية”.

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة “سبورت”: “علينا أن نكون فخورين بالمحاولة حتى النهاية، رغم أنه غاب عنا التركيز مع الوقوع في الأخطاء في البداية، وكرة القدم تعتمد على الأخطاء”.

وعن إهدار لامين يامال فرصة قتل المباراة في الدقيقة 90، علق: “أنا فخور بالشباب الذين لعبوا، وهذه هي بطولة الكأس، ولامين شعر بالاحباط لعدم تسجيله هذه الفرصة”.

وحول سبب عدم إشراك الشاب فيرمين لوبيز، رغم تألقه مؤخرا، كشف: “تواجد على أرض الملعب لامين يامال وكوبارسي وهيكتور فورت، ومنعتنا اللوائح من إشراك لاعبين أكثر منهم”.

واستكمل: “أنا هادئ، لأن الألقاب الأهم باقية مثل الليجا ودوري الأبطال، وسنقاتل من أجلها كما فعلنا اليوم”.

وزاد: “بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، فنحن في بداية شيء مهم، وهذا الفريق له مستقبل، ونقود مشروعا جيدا جدا لجيل من اللاعبين الرائعين، وسينافسون سواء كنت المدرب أم لا”.

وعن مصيره حال لم يتوج بأي لقب في الموسم الحالي، أجاب: “يطلبون مني الألقاب أو على الأقل المنافسة عليها”.

وأتم بالحديث عن عدم مشاركة فيتور روكي: “هو شاب صغير السن، وشارك في المباراة اليوم، وسيكون مهما في الفترة المقبلة”.

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