مفارقات مثيرة.. هكذا ساهمت الموزمبيق في إقصاء برشلونة وتأهل مصر وكوت ديفوار

مفارقات مثيرة كان بطلها منتخب الموزمبيق بعد تعادله المثير أمام غانا بهدفين لمثلهما، في الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وقد فرضت الموزمبيق التعادل على غانا في الوقت القاتل من مباراتهما لتقصيا معا من كأس أمم أفريقيا، مانحة التأهل لكل من مصر وكوت ديفوار وموريتانيا.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل تأثير الموزمبيق إلى كأس ملك إسبانيا، لأن إقصاء غانا أعاد نجمها إينياكي ويليامز سريعا إلى فريقه أتلتيكو بيلباو، وقد شارك كبديل أمام برشلونة في كأس الملك.

فبعد دخول ويليامز الذب أقصته الموزمبيق من “الكان”، سجل اللاعب الهدف الثالث لفريقه في الأشواط الإضافية، ثم صنع الهدف الرابع، مساهما بذلك في تأهل فريقه وإقصاء برشلونة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp