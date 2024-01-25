مفارقات مثيرة.. هكذا ساهمت الموزمبيق في إقصاء برشلونة وتأهل مصر وكوت ديفوار

مفارقات مثيرة.. هكذا ساهمت الموزمبيق في إقصاء برشلونة وتأهل مصر وكوت ديفوار

2024-01-25 / 09:48
0

مفارقات مثيرة كان بطلها منتخب الموزمبيق بعد تعادله المثير أمام غانا بهدفين لمثلهما، في الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وقد فرضت الموزمبيق التعادل على غانا في الوقت القاتل من مباراتهما لتقصيا معا من كأس أمم أفريقيا، مانحة التأهل لكل من مصر وكوت ديفوار وموريتانيا.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل تأثير الموزمبيق إلى كأس ملك إسبانيا، لأن إقصاء غانا أعاد نجمها إينياكي ويليامز سريعا إلى فريقه أتلتيكو بيلباو، وقد شارك كبديل أمام برشلونة في كأس الملك.

فبعد دخول ويليامز الذب أقصته الموزمبيق من “الكان”، سجل اللاعب الهدف الثالث لفريقه في الأشواط الإضافية، ثم صنع الهدف الرابع، مساهما بذلك في تأهل فريقه وإقصاء برشلونة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of برنامج وتوقيت مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

برنامج وتوقيت مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

2024-01-25 / 11:14
Photo of بنمحمود: “من حق المغاربة أن يفرحوا و الجامعة ستستعيد حق الركراكي”

بنمحمود: “من حق المغاربة أن يفرحوا و الجامعة ستستعيد…

2024-01-25 / 09:56
Photo of تشافي يكشف أسباب إقصاء برشلونة من كأس الملك

تشافي يكشف أسباب إقصاء برشلونة من كأس الملك

2024-01-25 / 09:37

بنمحمود: سعداء بالفوز لكننا غير راضون على تضييع الفرص..…

2024-01-24 / 23:51
Photo of المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويحسم صدارة المجموعة

المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويحسم صدارة المجموعة

2024-01-24 / 23:23
Photo of مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط الأول

مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط…

2024-01-24 / 22:01
Photo of بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن استقالته

بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن…

2024-01-24 / 21:55
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الموريتاني

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره…

2024-01-24 / 21:37
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا برباعية في مباراة ودية

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا…

2024-01-24 / 20:56
Photo of تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور الـ 16

تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور…

2024-01-24 / 20:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق