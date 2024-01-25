برنامج وتوقيت مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

إكتمل مساء أمس الأربعاء، عقد المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا الكوت ديفوار 2023، بعد إجراء مباريات الجولة الثالثة، للمجموعة السادسة.

وشهد دور المجموعات، بعض المفاجآت، كإقصاء منتخبي تونس والجزائر، إضافة إلى تأهل موريتانيا لثمن النهائي، لأول مرة في تاريخه.

وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات ثمن النهائي بتوقيت غرينيتش+1:

السبت 27 يناير:

18:00: أنغولا – ناميبيا

21:00 نيجيريا – الكاميرون

الأحد 28 يناير:

18:00: غينيا الاستوائية – غينيا

21:00: مصر – الكونغو الديمقراطية

الإثنين 29 يناير:

18:00: الرأس الأخضر – موريتانيا

21:00: السنغال – ساحل العاج

الثلاثاء 30 يناير:

18:00: مالي – بوركينا فاسو

21:00: المغرب – جنوب أفريقيا

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