بنمحمود: “من حق المغاربة أن يفرحوا و الجامعة ستستعيد حق الركراكي”

2024-01-25 / 09:56
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

علق رشيد بنمحمود مساعد مدرب المنتخب المغربي، على توقيف الركراكي من طرف الكاف قائلا:  “لقد كنت شاهدا على ما حدث، اللاعب الخصم هو من استفزنا و الركراكي لم يقم بأي شيء يستحق التوقيف”.

و أضاف بنمحمود في الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة زامبيا: “وليد لا يستحق أبدا التوقيف و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستعمل على استعادة حق الناخب الوطني بسلك الطرق القانونية”.

و شدد بنمحمود على أن الشعب المغربي يستحق هذه الفرحة، مؤكدا أن المنتخبات التي تنافس على اللقب عليها تحقيق نقاط كثيرة، مبديا أمله في أن يكون اللاعبون في أحسن حالاتهم في المباريات القادمة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of برنامج وتوقيت مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

برنامج وتوقيت مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

2024-01-25 / 11:14
Photo of مفارقات مثيرة.. هكذا ساهمت الموزمبيق في إقصاء برشلونة وتأهل مصر وكوت ديفوار

مفارقات مثيرة.. هكذا ساهمت الموزمبيق في إقصاء برشلونة وتأهل…

2024-01-25 / 09:48
Photo of تشافي يكشف أسباب إقصاء برشلونة من كأس الملك

تشافي يكشف أسباب إقصاء برشلونة من كأس الملك

2024-01-25 / 09:37
Photo of بنمحمود: سعداء بالفوز لكننا غير راضون على تضييع الفرص.. وهذه حالة زياش

بنمحمود: سعداء بالفوز لكننا غير راضون على تضييع الفرص..…

2024-01-24 / 23:51
Photo of المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويحسم صدارة المجموعة

المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويحسم صدارة المجموعة

2024-01-24 / 23:23
Photo of مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط الأول

مباراة المغرب – زامبيا .. “الأسود” يتقدمون في الشوط…

2024-01-24 / 22:01
Photo of بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن استقالته

بعد توديع “كان كوت ديفوار”.. مدرب المنتخب التونسي يعلن…

2024-01-24 / 21:55
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره الموريتاني

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره…

2024-01-24 / 21:37
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا برباعية في مباراة ودية

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على موريتانيا…

2024-01-24 / 20:56
Photo of تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور الـ 16

تونس تودع كأس إفريقيا وجنوب إفريقيا تتأهل إلى دور…

2024-01-24 / 20:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق