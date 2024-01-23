خنيفرة.. درك مولاي بوعزة يحجز أزيد من 1.5طن من مخلفات الدجاج

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة بفضل مجهوداتهم المتواصلة، من توقيف شاحنة محملة بـأزيد من طن ونصف من مخلفات الدجاج كانت معدة لتسمين وتعليف المواشي.

وحسب مصادر “ هبة بريس” من عين المكان، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف مالكها ” ب _ ج ” وتقديمه بالمنسوب إليه على أنظار النيابة العامة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، فيما تم إتلاف الكمية المذكورة .

وقد أشرفت لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن مكتب السلامة الصحية والسلطات المحلية والدرك الملكي، على عملية إتلاف الكمية المذكورة يشتبه في كونها كانت موجهة إلى إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تكثيف عمليات المراقبة بضيعات تربية المواشي، علاوة على نصب سدود قضائية للمراقبة في مدخل منطقة مولاي بوعزة عبر الطريق الوطنية رقم 29، قصد تتبع ومراقبة مسار الشاحنات التي يتم استقدامها من طرف أصحاب وحدات إنتاج الدجاج.

وفي سياق متصل، تمكنت عناصر الدرك الملكي قبل أيام من حجز أزيد من طننين من المادة المحظورة في العلف و تم حجز السيارة التي كانت على مثنها هده الكمية كما ثم اعتقال كل من له يد في هدا النشاط و الزج بكل من سولت له نفسه القيام بمثل هده الافعال بكل صرامة

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