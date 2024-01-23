طقس الثلاثاء.. جو بارد ورياح قوية بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع أو “الجريحة”، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، في حين ستكون درجات الحرارة، نسبيا مرتفعة خلال النهار بوسط وجنوب البلاد.

وستظهر بعض الكتل الضبابية محليا بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، مع تناثر الغبار بكثافة بالأقاليم الجنوبية، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية وجنوب الأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية و الجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 16 و21 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 11 و17 درجة بمنطقة سوس وباقي الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 07 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بشمال البلاد، بينما ستكون في انخفاض بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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