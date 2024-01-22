الـSNRT تنظم أياما تكوينية لفائدة طلبة جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية‎‎

هبة بريس

استمرارا في انفتاحها على محيطها المهني والأكاديمي، ومبادراتها المتعلقة بالمساهمة في الإدماج المهني للشباب والملاءمة بين التكوين والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات السيد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يومي الأربعاء 17 والجمعة 19 يناير 2024، أنشطة تكوينية بمصالحها المهنية والإدارية لفائدة 50 طالبا من جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية.

وتميزت أنشطة هذه الأيام التكوينية لفائدة المشاركين المتمدرسين بتخصصات الاقتصاد التطبيقي، والعلوم السياسية والاجتماعية، والعلاقات الدولية، وتقييم السياسات العمومية، في كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية، بتعريفهم بمكانة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قاطرة لتطوير المشهد الإعلامي السمعي البصري الوطني، ومرفقا عموميا يضطلع بالاستجابة لحاجيات وتطلعات مختلف فئات الجمهور المغربي، في ميادين الأخبار والثقافة والتربية والترفيه من خلال العرض البرامجي لخدماته الإذاعية والتلفزية، علاوة على تطبيقاتها وقنواتها الرقمية.

وحظي طلبة كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية بمناسبة هذه الأيام التكوينية بلقاءات مباشرة وتفاعلية مع المهنيين والمسؤولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مكنتهم من التعرف على خصوصيات العمل في الميدان السمعي البصري ومتطلباته من حيث مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة لهذا الميدان عبر العالم، ومن الاطلاع على أعمال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في مجالات التحديث التقني لوسائل الإنتاج والبث، والتحول الرقمي للخدمات السمعية البصرية لملاءمتها مع الطرق الجديدة للاستهلاك، استجابة لحاجيات الشباب ومختلف فئات الجمهور.

وداخل أستوديوهات الإذاعة والتلفزة، وهيآت التحرير ومصالح مديريتي الأخبار للتلفزة وللإذاعة، تعرف الطلبة المستفيدون على مختلف الإجراءات والتدابير المهنية المعتمدة في عمليات إنتاج وبث المحتويات الإخبارية وفق معايير الجودة والمهنية والتنوع والمنفعة العمومية والحرية والمسؤولية؛ مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد مبادئ الالتزام بالدقة والإنصاف والموضوعية والصدق والنزاهة وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية.

واطلع المستفيدون، أيضا، على عدد من مؤشرات الإنجاز برسم سنة 2023، والتي تعكس مكانة باقة خدمات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لدى الجمهور المغربي، ومنها مشاهدة الخدمات التلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال 2023 للحظة على الأقل من طرف 17.6 مليون مشاهد خلال أبريل 2023 كأعلى معدل شهري خلال تلك السنة، بينما تميزت الخدمات الإذاعية باستقطابها ما قدره 28 % من حصة الاستماع إلى الإذاعات بالمغرب خلال الأسبوع، و29 % خلال يومي نهاية الأسبوع؛ وذلك بفضل عرض من شبكات البرامج الأكثر جاذبية وتنوعا من حيث المتعة والفائدة.

واهتم برنامج الأيام التكوينية، كذلك، بالجانب التدبيري وأهمية الحكامة وتحسينها في المؤسسات العمومية الاستراتيجية، فتم إبراز مجهودات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في الاضطلاع بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الاتصال السمعي البصري؛ والتوجه المستقبلي للمؤسسة المتعلق بإنجاح المشروع الاستراتيجي المتعلق بإنشاء القطب العمومي الإعلامي الموحد والمتكامل، والمواكب للمسار التطويري والتنموي المتسارع لبلادنا، وإشعاعها الدولي.

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