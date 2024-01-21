مُرضعة الكلاب بتاونات…”مَفِيّاش الحليب وهاذوك غير كليبات صغار بغيت نضحك معاهم”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم تاونات، تحقيقا فوريا فور انتشار فيديو لسيدة ثلاثينية، قيل أنها ترضع مجموعة من الجِراء من صيلة “المالينوا” من ثديها، الأمر الذي خلف ردود أفعال متباينة مابين مستنكر ومندد بالواقعة فيما اعتبرها آخرون تصرفا مشينا يخدش الحياء ويهين المرأة في زمن تكريمها.

تحركات عناصر الدرك حسب مصادر هبة بريس، جاءت بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو فيه سيدة وهي محاطة بمجموعة من الجراء تُرضعهم من ثديها، وهو الحدث الذي قوبل بتصريحات من المعنية بالأمر عبر فيديو نشرته على صفحتها في “فيسبوك” قالت فيه إنها أرادت من وراء ذلك تقاسم المشهد مع متتبعيها لكل عفوية لا لشيء، سوى أنها اعتادت على اللعب مع الجراء، مؤكدة أنها غير متزوجة ولاحليب بتذيها، وأن ماقامت به هو أمر عادي، بيْد أنها لم تكن تعلم أن ذلك سيبلغ مبلغ العالمية..

وتابعت بالقول: ” أنا فرحانة، ربي عطاني كلبة وولدات ليا، ووليداتها كيتبعوني وكيحبوني، وحتى أنا كنفرغ الحنان معاهم، وهاذوك راهم جِراء صغار، مكيعرفو والو، وأنا امرأة غير متزوجة ومعنديش الحليب في الثدي ديالي، وما قمت به هو أمر عادي وطبيعي، معرفتش الناس علاش هاجموني….مؤكدة في الوقت ذاته أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا معها حول هذا الموضوع.

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