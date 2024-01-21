ترخيص رسمي لدواعي انسانية ..الزفزافي يزور الحسيمة لعيادة جدته

هبة بريس - الحسيمة

استفاد ناصر الزفزافي “متزعم حراك الريف ” والمعتقل حاليا على خلفية أحداث الحسيمة بسجن طنجة (2) من ترخيص رسمي لزيارة مدينة الحسيمة دامت ساعات فقط .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد انتقل الزفزافي قبل يومين الى مدينة الحسيمة تحت حراسة أمنية مشددة قصد عيادة جدته المريضة والمتواجدة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة .

ويقضي الزفزافي وباقي معتقلي الحراك بالسجن المحلي طنجة 2، عقوبته السجنية بعدما أدانته المحكمة بعشرين سنة سجنا نافذا.

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