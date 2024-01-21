ترخيص رسمي لدواعي انسانية ..الزفزافي يزور الحسيمة لعيادة جدته

2024-01-21 / 18:18
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هبة بريس - الحسيمة

استفاد ناصر الزفزافي “متزعم حراك الريف ” والمعتقل حاليا على خلفية أحداث الحسيمة بسجن طنجة (2) من ترخيص رسمي لزيارة مدينة الحسيمة دامت ساعات فقط .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد انتقل الزفزافي قبل يومين الى مدينة الحسيمة تحت حراسة أمنية مشددة قصد عيادة جدته المريضة والمتواجدة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة .

ويقضي الزفزافي وباقي معتقلي الحراك بالسجن المحلي طنجة 2، عقوبته السجنية بعدما أدانته المحكمة بعشرين سنة سجنا نافذا.

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‫2 تعليقات

  1. نرجو من جلالة الملك حفظه الله حغظ الله ساءر افراد الاسرة العلوية الشريفة ان يمنح عفوه لناصر الزفزافي وباقي الافراد المعتقلين تثر قضية الريف. فهم شباب وجلالة الملك ابو المغاربة وجزء من قلبنا وكبدنا وعفوه سيكون رحمة لكل هولاء الشباب. اطال الله عمر مولانا امير المؤمنين

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  2. لا العفو ، لي راسو سخون يبقى في السجن و يكفي أن المخابرات العسكرية الجزائرية تستغل هذا المشكل.

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