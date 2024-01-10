ريال مدريد يهزم جاره أتلتيكو في ديربي مثير ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد يهزم جاره أتلتيكو في ديربي مثير ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

2024-01-10 / 22:47
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حقق نادي ريال مدريد الإسباني، فوزاً ثميناً على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل لريال مدريد كل من أنطونيو روديجير في الدقيقة 20، فيرلاند ميندي في الدقيقة 30، دانيال كارفاخال في الدقيقة 85، وستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 116، وبراهيم دياز في الدقيقة 120+2.

بينما أحرز لأتلتيكو مدريد كل من ماريو هيرموسو في الدقيقة 7، أنطوان جريزمان في الدقيقة 37، وأنطونيو روديجير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

وحسم نادي ريال مدريد تأهله إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بعد حسم ديربي العاصمة مدريد على جاره أتلتيكو مدريد.

ويلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، مع الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا.

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