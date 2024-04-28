لم يأشر له “الكبرانات”..الجمباز الجزائري يقاطع بطولة مؤهلة للأولمبياد بالمغرب
توصلت الجامعة الملكية المغربية للجمباز صباح اليوم الأحد بمراسلة رسمية من الاتحادية الجزائرية للجمباز تضمنت الإبلاغ عن قرار عدم المشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس والتي ستحتضنها مراكش في الفترة ما بين 30 أبريل إلى غاية 07 ماي
وجاء مبرر الاتحادية الجزائرية كما هو موضح في الرسالة عدم توصلها بالتأشير على المشاركة من قبل وزارة الشباب والرياضة!
القرار ستكون له تبعات وخيمة على رياضيي الجمباز الجزائريين بحرمانهم من امكانية التألق في البطولة القارية وضياع فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس
وتعد هذه الخطوة انتكاسة جديدة للرياضة الجزائرية التي تتعرض للتدمير من قبل عصابة العسكر
ططط
4 تعليقات
لماذا تعبرونهم ؛اوساخهم اهتزت مواقع المغرب وحتى العالم، اتركهم واولادهم يتعفنونفي بلدهم..
جميل جميل جدا . .على الجزائر مقاطعة كل الانشطة الرياضية و الثقافية و السياسية . و المقاطعة حتى على نفسها هههههههههههه.لانه بلد عدو و يجب معاملته على هذا الأساس.
يجب عليهم الاحتجاج على هؤلاء الكبرانات
القرار ستكون له تبعات وخيمة على رياضيي الجماهير الجزائريين بحرمانهم من امكانية التألق في البطولة ؛ بلد غير مفهوم غامض..