عز الدين أوناحي مطلوب في الدوري الإنجليزي

عز الدين أوناحي مطلوب في الدوري الإنجليزي

2024-01-11 / 10:38
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بات الدولي المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان أولمبيك مارسيليا الفرنسي مطلوبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن نادي برينتفورد الإنجليزي أبدى رغبته في ضمه اللاعب إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وإلى جانب برينتفورد، يحظى أوناحي أيضا باهتمام من أندية فرنسية وأخرى خليجية، علما أن اللاعب يتواجد حاليا مع المنتخب الوطني المغربي في ساحل العاج للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

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