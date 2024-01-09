تفاصيل ثاني حصة تدريبية لأسود الأطلس في سان بيدرو استعدادا للكان

خاض المنتخب الوطني المغربي حصته التدريبية الثانية في سان بيدرو الإيفوارية، اليوم الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

ووفقا للموقع الرسمي للجامعة فإن المنتخب الوطني رفع من درجة تحضيراته للكان، حيث برمج الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم الثلاثاء حصة تدريبية بملعب أوكست دنيس بمدينة سان بيدرو، وركز خلالها على عدة جوانب تقنية وتكتيكية.

وعرفت الحصة التدريبية لهذا اليوم مشاركة جميع اللاعبين باستثاء نصير مزراوي وأمين عدلي اللذان لم يلتحقا بعد بمعسكر أسود الأطلس.

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