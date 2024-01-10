المنتخب المغربي يحصل على جائزة مميزة قبل مشاركته في “الكان”

حصل المنتخب الوطني المغربي على جائزة مميزة قبل أيام قليلة على بداية مشواره في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

جاء ذلك بعد تتويج أسود الأطلس بجائزة أفضل منتخب عربي لسنة 2023، خلال حفل توزيع جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقد تسلم طارق نجم، عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جائزة أفضل منتخب عربي، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها الأسود، أبرزها إنجازه في مونديال قطر 2022.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp