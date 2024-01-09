حراسة أمنية مشددة في محيط فندق إقامة أسود الأطلس بسان بيدرو

حرصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تخصيص حراسة أمنية مشددة في محيط فندق إقامة المنتخب الوطني المغربي بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، تأهبا للمشاركة في نهايات كأس أمم أفريقيا.

ويعرف محيط فندق إقامة المنتخب الوطني حضورا أمنيا مكثفا، كما تم تطويق محيط الفندق بسياج حديدي، وذلك لحماية اللاعبين قبل إنطلاقة “الكان”.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الإجراءات لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من جهة، إلى جانب توفير جميع ظروف التحضير والتركيز، سعيا للظهور بوجه قوي في نهائيات “الكان” من أجل بلوغ أبعد نقطة ممكنة في المسابقة.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في “الكان” بمواجهة تنزانيا، وذلك يوم 17 يناير بداية من السادسة مساء بالتوقيت المغربي، على أرضية ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

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