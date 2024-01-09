سايس: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا

حرص قائد المنتخب الوطني، رومان سايس، على إبعاد الضغط عن رفاقه، قبل بداية المشوار في نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج.

وقال سايس في تصريح صحافي: “نحن لسنا مرشحين للتتويج باللقب، ولا نعاني من أي ضغط، لكننا حققنا التأهل إلى نصف نهائي المونديال في قطر ونطمح للمزيد”.

وأضاف: “كثيرون يرشحون المنتخب المغربي للتتويج، لكن حين حصلنا على آخر لقب لم يكن أي منا قد ولد، وحين وصلنا إلى نصف نهائي الكان كان مدربنا وليد الركراكي حينها لاعبا في صفوف المنتخب”.

وتابع: “المباريات صعبة في أفريقيا، ويمكنك توقع كل شيء، لذلك ستكون المنافسة صعبة للغاية، وعلينا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات”.

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