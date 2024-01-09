زينباور يوجه طلبا لإدارة الرجاء الرياضي بشأن الميركاتو الشتوي

وجه الألماني جوزيف زينباور، مدرب الرجاء الرياضي طلبا لإدارة فريقه بشأن سوق الإنتقالات الشتوية.

وقد طالب زينباور بتعاقدات جديدة للفريق الأخضر في الميركاتو الشتوي، وذلك لتعزيز بعض مراكز الخصاص، سعيا لتقوية صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي.

ويرغب زينباور في ضم لاعبين أو ثلاثة جدد في الميركاتو الشتوي، من أجل تقوية صفوف فريقه، خاصة على مستوى خط الهجوم ومحور الدفاع، للظهور بوجه أفضل خلال النصف الثاني من الموسم.

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