البطولة الإحترافية.. شباب السوالم يتفوق على يوسفية برشيد في قمة أسفل الترتيب

فاز شباب السوالم على ضيفه يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الإثنين، ضمن الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

عبد الواحد حستي سجل الهدف الأول لشباب السوالم في الدقيقة 6، وأدرك اللاعب عبد الخالق أيت أورحبي التعادل لليوسفية في الدقيقة 66، قبل أن يوقع معطي تميزو الهدف الثاني للفريق المحلي في الدقيقة 77، ثم أضاف حسين رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ولعب شباب السوالم بنقص عددي منذ الدقيقة 63 بعد طرد لاعبه حمزة بلواد، كما ضيع لاعبه محمد الخلوي ضربة جزاء في الدقيقة 96.

هذه النتيجة تضع شباب السوالم في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد اليوسفية عند 9 نقاط في المركز الأخير.

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