البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على الفتح الرياضي ويتوج “بطلا للخريف”

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على الفتح الرياضي ويتوج “بطلا للخريف”

2024-01-08 / 20:00
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فاز الجيش الملكي على مضيفه الفتح الرياضي بأربعة أهداف لواحد، في مباراة “ديربي العاصمة” التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

وتناوب على تسجيل أهداف الجيش الملكي كل من ربيع حريمات في الدقيقة 16، وحمزة إكامان في الدقائق 35 و55 و63، بينما سجل حمزة هنوري الهدف الوحيد للفتح في الدقيقة 88.

هذا الفوز حسم به الجيش الملكي لقب الخريف الرمزي لصالحه بعدما أنهى مرحلة الذهاب في الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد الفتح الرياضي عند 21 نقطة في المركز الخامس.

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