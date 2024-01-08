الهبطي ردا على مدرب الرجاء: “ها أنت شفتي الجيش أداء ونتيجة”

رد زكرياء الهبطي، لاعب الجيش الملكي على تصريحات الألماني جوزيف زينباور، مدرب الرجاء الرياضي عقب الفوز الكبير لفريقه أمام الفتح الرياضي بأربعة أهداف لواحد، اليوم الإثنين، لحساب الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

وقال الهبطي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد حققنا فوزا مستحقا والحمد لله”.

وأضاف: “أريد أن أرد على تصريح مدرب الرجاء الرياضي الذي قال سنشاهد الجيش الملكي ماذا سيفعل، وهانتا شفتي الجيش أداء ونتيجة”.

ومعلوم أن زكرياء الهبطي كان قد لعب لفريق الرجاء الرياضي قبل أن يرحل صوب الجيش الملكي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp