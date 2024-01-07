البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي والمغرب الفاسي يتعادلان

البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي والمغرب الفاسي يتعادلان

2024-01-07 / 22:01
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تعادل أولمبيك آسفي أمام ضيفه المغرب الفاسي بهدف لمثله، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

وكان أولمبيك آسفي السباق إلى التهديف عبر عبد الله ديارا في الدقيقة 12، قبل أن يوقع عماد الرياحي التعادل للمغرب الفاسي في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

هذا التعادل يضع أولمبيك آسفي سابعا في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يحتل المغرب الفاسي المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

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