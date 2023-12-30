كريستيانو يحسم سباق هدافي العالم سنة 2023

كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023

2023-12-30 / 18:28
0

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وانفرد رونالدو بصدارة هدافي العالم برصيد 53 هدفا، بينما سجل كلا من كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي.

ومع غياب هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب ال50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، أصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن رونالدو يتربع على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 19 هدفا، وبإمكانه زيادة غلته التهديفية، حيث سيقود هجوم النصر أمام التعاون مساء اليوم السبت.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ويست هام يوافق على بيع عقد مدافع الأسود

ويست هام يوافق على بيع عقد مدافع الأسود

2023-12-30 / 15:37
Photo of لاعب برشلونة يرشح السنغال والمغرب للفوز بكأس افريقيا

لاعب برشلونة يرشح السنغال والمغرب للفوز بكأس افريقيا

2023-12-30 / 15:24
Photo of سبورتينغ ليشبونة مهتم بخدمات الأولمبي أيمن الوافي

سبورتينغ ليشبونة مهتم بخدمات الأولمبي أيمن الوافي

2023-12-30 / 13:12
Photo of بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

بلماضي يستبعد برحمة من قائمة المنتخب الجزائري ويستدعي عطال

2023-12-30 / 12:02
Photo of نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

نابي: “ارتكبنا أخطاء أمام السوالم وأهدرنا نقطتين كنا نستحقها”

2023-12-30 / 11:21
Photo of إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

إغلاق ملعب مراكش الكبير من أجل الصيانة

2023-12-30 / 10:30
Photo of ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

ريال مدريد يمنح مبابي “مهلة أخيرة” لغاية منتصف يناير

2023-12-30 / 10:01
Photo of الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه الإسلام

الملاكم الأمريكي ديفيس يغير اسمه لعبد الواحد بعد اعتناقه…

2023-12-30 / 09:47
Photo of اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و المغرب الفاسي وانتصر الأكبر

اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و…

2023-12-29 / 23:35
Photo of برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

2023-12-29 / 23:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق