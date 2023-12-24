“فيفا” يكشف تصنيف الأندية الأفريقية المرشحة للمشاركة في مونديال الأندية 2025

“فيفا” يكشف تصنيف الأندية الأفريقية المرشحة للمشاركة في مونديال الأندية 2025

2023-12-24 / 21:23
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كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيف الأندية الأفريقية المرشحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية لسنة 2025.

وجاء الأهلي المصري في المركز الأول بـ 110 نقطة، يليه الوداد الرياضي ثانيا بـ 102 نقطة، بينما جاء صن داونز الجنوب أفريقي ثالثا بـ 81 نقطة.

وتضمن التصنيف أيضا فريق الرجاء الرياضي، الذي احتل المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

وستعرف نسخة 2025 من كأس العالم للأندية تغييرات كبيرا في نظام المشاركة، بعدما تقرر الرفع من عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقا، بينما 4 من أفريقيا.

تبقى الإشارة إلى أن الوداد الرياضي ضمن مسبقا مشاركته في الموندياليتو بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا سنة 2022، إلى جانب الأهلي المصري الذي حصل على اللقب سنة 2023.

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