دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتوافق اللجنة المشتركة الليبية بالمغرب

هبة بريس

رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم الثلاثاء بالدوحة، بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتها في المملكة المغربية يومي 6 و 7 يونيو 2023، بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وأوضح المجلس في البيان الختامي الذي توج أشغال قمته ال 44 المنعقدة برئاسة قطر، أن هذا التوافق يعتبر “خطوة ايجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية”.

وأكد المجلس على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددا “الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”.

كما جدد التأكيد على دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

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