وفاة المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عاما

هبة بريس - القسم الفني

غيب الموت اليوم الثلاثاء المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عاما.

وأعلنت الفنانة آية سماحة نبأ وفاة المنتجة ناهد شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قائلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى الثانية ناهد فريد شوقى.. إنا الله وإنا الية راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد”.

يذكر أن ناهد فريد شوقي من مواليد عام 1950 وهي منتجة مصرية، ونجلة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها، وابنتها هي الفنانة ناهد السباعي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp